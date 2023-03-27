Мир 27 марта 2023, 18:46 Особых ожиданий нет. Ульянов оценил предстоящий визит Гросси на ЗАЭС Ульянов: надеемся, что после визита Гросси на ЗАЭС доклады МАГАТЭ станут объективнее РИА «Новости»

Читать 360tv в

У России нет особых ожиданий от поездки главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, заявил в беседе с ТАСС постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что визит должен пройти 29 марта.

«Гендиректор и его команда уже находятся на территории Украины и направляются в сторону ЗАЭС», — уточнил дипломат.

Реклама

Ульянов добавил, что Гросси уделяет повышенное внимание ЗАЭС, так как это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Кроме того, объект находится недалеко от района боевых действий.

«К тому же он отлично знает, что в недалеком прошлом эта АЭС неоднократно подвергалась массированным обстрелам с украинской стороны», — напомнил дипломат.

По его словам, на станции Гросси и его коллеги проведут несколько часов. Ульянов выразил надежду, что поездка все-таки позволит МАГАТЭ в будущем давать более объективную картину ситуации на объекте.

«Пока в этом отношении не все так, как хотелось бы. Агентство подчас излишне сгущает краски», — пояснил собеседник агентства.

Постпред обратил внимание, что обстановку на ЗАЭС контролируют персонал и российская эксплуатирующая организация.