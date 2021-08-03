Пожар дошел до турецкой провинции Денизли. Видео

Бушующие в Турции лесные пожары дошли до провинции Денизли. Один из местных жителей заснял пламя на видео и опубликовал ролик в социальных сетях.

На кадрах видно, что лес сильно полыхает на горе рядом с дорогой. Рядом с пожаром находится несколько человек.

Провинция Денизли находится в горной местности между Измиром и Антальей. Помогать турецким коллегам бороться с огнем направилась азербайджанская пожарно-спасательная группа. Об этом сообщило агентство Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана. Координирует действия пожарных замминистра министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что лесные пожары не изменили планы россиян, желающих отдохнуть в Турции. Только в июле курорты посетили 547 тысяч российских туристов.

Сильные пожары начались в Турции на прошлой неделе. Погибли уже восемь человек, а почти 900 жителей пострадали. Пожарным удалось взять под контроль 146 пожаров из 154. Ответственность за поджоги лесов взяла на себя организация «Дети огня», признанная в Турции террористической.