Организация «Дети огня», которая признана в Турции террористической, взяла на себя ответственность за поджоги лесов в стране. Такую информацию опубликовала газета Yeni Şafak.

По данным издания, «Дети огня» связаны с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара ранее признала экстремистской. Газета приводит цитату из заявления организации. Там говорится, что участники пошли на поджоги лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем».

Власти Турции пока никак не прокомментировали это заявление. Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что задержан подозреваемый в поджогах. Он отметил, что задача властей — найти виновных в причинении ущерба Турции.

Разговоры о том, что масштабные пожары в турецких лесах могли вызвать поджоги, велись с самого начала. В одном из городов жители заподозрили в этом мужчину и попытались разобраться с ним кулаками. Их вовремя остановила полиция.

По последним данным, из-за пожаров в Турции погибли уже восемь человек. Число пострадавших превышает 800. Каждый день появляется информация, что туристов из отелей эвакуируют в более безопасные места. Люди рассказывают, что не всегда успеют собрать все вещи и иногда не знают, куда их отвозят.