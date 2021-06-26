Проведение саммита ЕС с участием России поддержали в бундестаге

Европейский союз должен пригласить на саммит президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат бундестага, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

«Конечно, хотелось бы, чтобы саммит ЕС [с участием России] был, такие саммиты уже проходили в прошлом», — приводит РИА «Новости» слова немецкого парламентария, который выразил надежду на возобновление диалога Европы с российским руководством.

Крупалла отметил, что западные страны должны переоценить отношения России и Германии, и признался, что будет рад, если так произойдет.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за саммит Евросоюза с Россией. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что это мероприятие не состоится, так как его идея не прошла через бермудский треугольник «отпор, сковывание, сотрудничество». По словам дипломата, во внешнеполитическом ведомстве предвидели такой вариант развития событий.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС решили продлить антироссийские экономические санкции, которые ввели в 2014 году.