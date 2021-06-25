ЕС продлил действующие с 2014 года санкции против России

Саммит Евросоюза решил продлить экономические санкции против России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений», — написал Мишель.

Глава Евросовета добавил, что ЕС продолжит рассмотрение возможных форматов и условий для диалога с РФ. Эти санкции, которые Европейский союз ввел в июле 2014 года сроком на год, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. ЕС также ограничил России доступ к некоторым технологиям и сервисам для разведки и добычи нефти.

Сейчас действует несколько пакетов антироссийских санкций со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, которые приняли с разными формулировками. На этом же саммите в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Европу сформировать единый подход к отношениям с Россией.