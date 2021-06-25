Саммит России и Европейского союза не состоится. Идея переговоров провалилась через бермудский треугольник «отпор, сковывание, сотрудничество» в отношении РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Идея возобновления практики саммита или по крайней мере организация одного саммита хотя бы для начала провалилась через этот бермудский треугольник, который был сформулирован Боррелем, а именно принципы, которыми должны руководствоваться в отношении России: отпор, сковывание, сотрудничество», — приводит РИА «Новости» слова Грушко. Заместитель министра подчеркнул, что в ведомстве предполагали такое развитие событий.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием российского лидера Владимира Путина.

Во время своего последнего выступления в бундестаге Меркель заявила, что Европейский союз должен добиться прямого диалога с российским руководством и выработать единый подход к «провокациям» со стороны России.