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    25 июня 2021, 12:38

    Идея саммита России и Евросоюза провалилась — МИД РФ

    Андрей Иванов

    Саммит России и Европейского союза не состоится. Идея переговоров провалилась через бермудский треугольник «отпор, сковывание, сотрудничество» в отношении РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Идея саммита России и Евросоюза провалилась — МИД РФ

    «Идея возобновления практики саммита или по крайней мере организация одного саммита хотя бы для начала провалилась через этот бермудский треугольник, который был сформулирован Боррелем, а именно принципы, которыми должны руководствоваться в отношении России: отпор, сковывание, сотрудничество», — приводит РИА «Новости» слова Грушко. Заместитель министра подчеркнул, что в ведомстве предполагали такое развитие событий.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием российского лидера Владимира Путина.

    Во время своего последнего выступления в бундестаге Меркель заявила, что Европейский союз должен добиться прямого диалога с российским руководством и выработать единый подход к «провокациям» со стороны России.