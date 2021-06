Провайдер устранил неполадки, которые привели к глобальному сбою в работе интернет-гигантов

CDN-провайдер Fastly сообщил, что решил проблему, которая привела к серьезному сбою в работе сервисов, стриминговых платформ и сайтов крупнейших мировых СМИ. Проблема была в конфигурации.

«Мы нашли конфигурацию службы, которая вызвала сбои в работе наших POP-протоколов во всем мире, и отключили ее. Наша глобальная сеть снова работает. За статусом ее состояния можно следить здесь«, — говорится в сообщении провайдера в Twitter.

8 июня в районе 13:00 по московскому времени произошел глобальный сбой в работе крупнейших мировых сайтов. Пользователи не могли зайти на сайты Spotify, Twitch, Reddit и таких изданий и информационных агентств, как The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, Le Monde и других. Люди массово жаловались на ошибку 503.

Первым о причине неполадок сообщил продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор. Он объяснил, что это произошло из-за проблем у CDN-провайдера Fastly, который решил все вопросы в течение часа после первых жалоб на ошибки.