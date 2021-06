Специалист по кибербезопасности оценил вероятность хакерской атаки на сайты интернет-гигантов

Глобальный сбой нарушил работу сервисов, сайтов крупнейших мировых СМИ и стриминговых платформ по всему миру. Эксперт по информационной безопасности Денис Батранков в беседе с «360» оценил вероятность вмешательства хакеров.

По мнению эксперта, причастность к сбою со стороны хакеров маловероятна. Дело в том, что сайты IT-гигантов очень сложно «обвалить». Серверы компаний такого уровня установлены по всему миру, поэтому атаковать их одновременно проблематично, пояснил он.

Однако если все же предположить, что это было DDоS-атака, то она не сможет длиться долго, добавил Батранков. Она прекращается провайдером максимум за пару часов.

«Но атаки могут быть постоянными, если у хакеров есть определенная цель. Сейчас есть политически мотивированные хакеры. Есть те, кто хочет получить выкуп», — рассказал специалист.

По словам Батранкова, атаки ради получения денег сейчас стали очень актуальны для киберпреступников. Они зарабатывают на этом.

Первые жалобы пользователей Spotify, Twitch, Reddit стали появляться в 13:00 по московскому времени. Упали сайты The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, Le Monde и других СМИ.

Продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор позже заявил, что причиной стала авария у CDN-провайдера Fastly. Представители компании признали, что столкнулась с проблемой, но не уточнили, как долго будут устранять последствия сбоя.