Названа причина глобального сбоя в работе интернет-гигантов

Глобальный сбой в работе крупнейших сайтов связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Об этом на своей странице в Twitter написал продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор.

«Скажу кратко: у провайдера CDN произошел массовый сбой, в результате которого при входе на Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и FT выскакивают ошибки 503», — уточнил Тэйлор.

Сервис признал проблемы на своей стороне. Компания пока не уточняет, как долго будут их устранять.

Ранее стало известно о сбое в работах сервисов, стриминговых платформ и сайтов крупнейших мировых СМИ. Пользователи не могли зайти на сайты Spotify, Twitch, Reddit и таких изданий и информационных агентств, как The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, Le Monde и других. Первые жалобы на ошибку 503 стали появляться в районе 13:00 по московскому времени.

По данным из открытых источников, СDN-сеть — это распределенная по всему миру инфраструктура, которая оптимизирует доставку и дистрибуцию интернет-контента конечным пользователям.