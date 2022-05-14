Сенатор высказался против успеха Украины ценой банкротства США

Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол пожелал Украине успеха с оговоркой, что это не должно привести к банкротству США. Ранее он заблокировал законопроект о выделении стране 40 миллиардов в рамках ускоренной помощи.

Политик в эфире радиостанции WMAL DC признался, что симпатизирует Украине и желает ей преуспеть.

«Тем не менее, я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — подчеркнул Пол.

Республиканец требовал назначить ответственного за расходование предоставляемых Украине средств и заблокировал законопроект, не допустив его ускоренного прохождения. Пол отмечал, что нельзя спасать другое государства в условиях огромного дефицита в собственной стране.

Конгрессмен Пол Госар задался вопросом, куда именно уйдет большая часть от тех 40 миллиардов долларов, которые США хотят выделить на помощь Украине.