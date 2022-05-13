Конгрессмен заявил, что США не должны посылать Украине и цента

В США потребовали отказаться от поддержки Украины и не посылать стране ни цента. Американский конгрессмен Пол Госар заявил, что власти бесполезно тратят деньги налогоплательщиков.

Республиканец и член палаты представителей от штата Аризона напомнил в Twitter, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский «каким-то образом заработал 100 миллионов долларов».

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«Мы не должны посылать и цента, особенно пока не решен целый список проблем нашей страны», — подчеркнул Госар.

Он также задался вопросом, куда на самом деле пойдет большая часть из 40 миллиардов долларов, которые США решили выделить Украине.

Конгрессмен отказался считать страну союзником Соединенных Штатов, а Россию — их врагом. Госар также призвал американские власти решать проблемы с долгами, инфляцией и иммиграцией и подчеркнул, что в «этом нет вины Путина».

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе США законопроект об очередном пакете помощи Украине. Отказ он обосновал высокими рисками на фоне государственных расходов, повышения цен и государственного долга Соединенных Штатов.