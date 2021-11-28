Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» приведут к ухудшению отношений с Германией. Об этом говорится в документе, направленном в американский Конгресс немецким кабмином. Документ опубликовал портал Axios.

Авторы послания заявили, что намерены полностью выполнить на себя обязательства по сделке, которую заключили 21 июля. Речь идет об укреплении энергетической безопасности Украины и стран Евросоюза, а также не дать России использовать поставки энергоносителя в политических целях.

Новые санкции в отношении «Северного потока — 2» серьезно скажутся на отношениях Берлина и Вашингтона, что в результате ослабит трансатлантическое единство. Выход из ситуации в правительстве Германии видят только один: дать им возможность реализовать взятые на себя обязательства.

Авторы документа отметили, что цены на газ выросли по всему миру, поэтому искать здесь вины России не нужно. Свои обязательства по поставкам энергоносителя Москва выполняет исправно, включая выполнение контракта, подписанного с Украиной.

Правительство Германии намерено оценить возможности влияния на Россию, если с ее стороны будут недружественные шаги в отношении Украины или поставки газа начнут зависеть от политической конъюнктуры. В частности, Берлин может ограничить будущие российские проекты по добыче топлива.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие через Балтийское море в Германию. Его строительство уже закончили, но пока не запустили. Федеральное сетевое агентство Германии потребовало от компании-оператора Nord Stream 2 AG передать участок трубопровода, который проходит по территории страны, в собственность своей дочерней компании. Этого требует законодательство.

Соглашение между США и Германией предусматривает отказ Вашингтона от санкций, а Берлин добивается продления транзита российского газа через территорию Украины, а также не дает использовать поставки энергоносителя в политических целях.