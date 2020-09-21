Американские власти планируют создать коалицию, чтобы помешать завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению Вашингтона, газопровод несет угрозу для Европы.

Об этом в беседе с газетой Bild заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток — 2» создает риск для Европы, потому что она становится зависима от поступающего из России газа, а также угрожает Украине. Мы надеемся, что [строительство] газопровода «Северный поток — 2» не будет завершено. Мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло Майк Помпео госсекретарь США

О прекращении реализации «Северного потока — 2» в Германии заговорили после ситуации с Алексеем Навальным. Однако в ФРГ призвали не связывать дела об «отравлении» со строительством газопровода. Однако на днях немецкая сторона сообщила, что усиление давления с американской стороны могло быть и до пришествия с Навальным.