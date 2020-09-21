Усиление давления со стороны США на строительство «Северного потока — 2» могло начаться еще до ситуации с отравлением политика Алексея Навального. Об этом заявила депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен.

Ольга Петерзен представляет партию «Альтернатива для Германии». В интервью kp.ru она рассказала, что разбирательства с блогером очень выгодны для противников строительства.

«Атаки на „СП-2“ начались не сегодня. <…> Например, 6 августа, за две недели до предполагаемого отравления Навального, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода», — сообщила политик.

Немецкий депутат также выступает за снятие санкций против России и завершение строительства газопровода. Она уверена, что прерывание проекта нанесет ущерб экономики Германии.

Ранее вероятный преемник Меркель поддержал заморозку «Северного потока — 2». Фридрих Мерц заявил, что на строительство нужно наложить двухлетний мораторий.