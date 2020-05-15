Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских социальных сетей и сайтов на территории страны. Запрет будет действовать в течение трех лет.

Из этого следует, что на Украине по-прежнему будут заблокированы «Яндекс», «Mail.Ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие ресурсы. Документ размещен на сайте президента Украины и вступает в силу со дня его опубликования.

Таким образом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении запрета российских сайтов и соцсетей.

Проект указа подготовил для офиса украинского президента Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. До этого закон уже поддержали и депутаты Верховной рады, проголосовав за него на внеочередном заседании.

Украинские власти в мае 2017 года запретили на территории страны доступ к нескольким российским компаниям и соцсетям, в числе которых «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и «Яндекс», напоминает РИА «Новости». Запрет был введен на три года, его срок истекает в этом году.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой пообещал «создавать издержки» для России. В частности, за счет санкций. Он также обвинил Москву в препятствии передвижению представителей ОБСЕ на юге Украины.