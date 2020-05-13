Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подготовил для офиса президента страны проект указа, который предусматривает продление санкций против российских интернет-сервисов и соцсетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом указано в сообщении СНБО на странице в Facebook.
«По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято», — отметили в пресс-службе.
Если президент подпишет указ, то закон вступит в силу. Ранее закон поддержали и депутаты Верховной рады, проголосовав за него на внеочередном заседании.
В мае 2017 года украинские власти наложили санкции на несколько российских компаний, соцсетей и физических лиц были. Согласно указу Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента, сервисы Mail.ru, «Яндекс» и другие были заблокированы на территории Украины на три года.