Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для РФ

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой пообещал создавать издержки для России. В частности, за счет санкций. Он также обвинил Москву в препятствии передвижению представителей ОБСЕ на юге Украины.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепа.

«Соединенные Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций, до тех пор, пока не начнут исполняться минские соглашения, а Крым будет оставаться в составе РФ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Помпео заявил, что «Россия и поддерживаемые ею силы» создают препятствия для наблюдателей ОБСЕ и других гуманитарных организаций. Причем для этого используется пандемия COVID-19.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что в Донецк и Луганск ввели для представителей СММ ОБСЕ обязательные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В частности, надо пройти тестирование перед пересечением линии разграничения, и выдержать короткий карантин после возвращения. Он назвал недовольство этими мерами «неприемлемой политизацией борьбы с пандемией».

По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе, который начался в 2014 году, было убито 3 300 мирных жителей, ранения получили около девяти тысяч человек.