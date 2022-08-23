Протестующим против сноса памятника в Риге иностранцам пригрозили высылкой
Глава МИД Латвии Ринкевичс пригрозил протестующим против сноса памятника в Риге высылкой
Иностранных граждан, которые протестуют против демонтажа памятника освободителям Риги, могут выслать из Латвии. Такое заявление сделал глава МИД страны.
«Если какой-либо иностранец (вне зависимости от гражданства) будет замечен за незаконной и несанкционированной деятельностью во время демонтажа памятника в парке Победы, его или ее внесут в список нежелательных для Латвии лиц и вышлют из страны», — написал Ринкевичс в Twitter.
Снос памятника освободителям Риги начался 23 августа. Накануне полиция задерживала людей, устроивших акцию протеста против этого.
Мемориал в честь воинов Советской армии появился в Риге в 1985 году, у него есть неофициальное название — памятник Победы. Автором концепции является рижский художник-архитектор Александр Бугаев, скульпторы — народный художник Латвийской ССР Лев Буковский и Айварс Гулбис.