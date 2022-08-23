Начался снос памятника освободителям Риги в Латвии

В рижском парке Победы начался демонтаж памятника освободителям Риги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание Delfi.

«Начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер», — сказано в сообщении.

Территорию объекта огородили, между деревьями натянули ленты, у памятника также дежурят сотрудники полиции.

Конфликт вокруг памятника освободителям Риги возник после Дня Победы, когда власти города пригнали на место трактор, чтобы убрать цветы, оставленные горожанами. Недовольные таким решением жители принесли новые букеты и устроили пикет, чтобы не допустить еще одной «уборки». Территорию оцепили сотрудники полиции и задержали несколько собравшихся.

Ранее латвийская полиция жестко отреагировала на протест против сноса памятника освободителям Риги. Правоохранители стали задерживать участников, грубо кидая людей на асфальт.