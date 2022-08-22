Митингующих против сноса памятника Освободителям Риги задержали в Латвии

Латвийская полиция жестко отреагировала на протест против из-за памятника освободителям Риги. Правоохранители стали задерживать участников, грубо кидая людей на асфальт. Об этом сообщили местные СМИ.

На акцию протеста вышли несколько десятков человек. Люди собрались около монумента, чтобы выразить несогласие с решением правительства Латвии.

«Большинство посетителей просто стоят, не вступая в дискуссии. Кое-кто выкрикивает… лозунг „фашизм не пройдет“… У некоторых… в руках были красные цветы. Также на месте событий появились несколько молодых людей с латвийскими флагами. Противники сноса памятника ведут с этими молодыми людьми активные и порой нецензурные дискуссии», — сообщило издание Delfi.

Прибывшая полиция и бойцы батальона спецопераций разогнали мирных граждан, не менее шести человек оказались задержаны.

На демонтаж памятника власти Латвии планируют потратить около 2,1 миллиона евро (почти 126 миллионов рублей). Работы по сносу завершат до 15 ноября. Подготовительные мероприятия уже начались.