Протестующие против Зеленского пришли под окна его дома

Участники акции против политики президента Украины Владимира Зеленского прошли под окнами его дома. В мероприятии участвовали несколько сотен жителей Киева.

Трансляцию протеста вело местное издание Hromadske. Акция началась днем 24 мая на площади Независимости в Киеве. Из-за этого полиция столицы Украины усилила меры безопасности в центре города.

В целом протестное шествие прошло мирно. Его участники спели гимн страны, повесили на заборе плакат с надписью «Год Зеленского — год реванша». Кроме того, украинцы выкрикивали различные политические лозунги. Некоторые принесли на мероприятие флаги. В их числе — флаги страны, украинской националистической партии «Национальный корпус», а также ряда других нацорганизаций.

Многие участники пришли на митинг в защитных масках, однако мало кто помнил о соблюдении социальной дистанции.

Инаугурация действующего президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. На этой неделе глава государства провел пресс-конференцию, посвященную годовщине его президентства. Во время общения с журналистами Зеленский отметил, что одного срока ему не хватит на выполнение всех обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании. Он отметил, что подумывает о втором сроке, если жители страны поддержат его кандидатуру. При этом во время выборов в 2019 году политик заверял, что баллотируется только на один президентский срок.