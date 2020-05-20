Год с Зеленским. Что изменилось на Украине и в отношениях с Россией за это время

Год назад актер Владимир Зеленский стал президентом Украины. «360» рассказывает, каких успехов смог добиться глава государства, что из предвыборных обещаний сумел выполнить и как с его приходом к власти изменились отношения между Киевом и Москвой.

Достижения Зеленского

За минувший год Зеленский сделал довольно много. В разговоре с «360» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский привел в пример историю с российским газом. Зеленскому удалось сохранить его транзит через украинскую ГТС. Стороны долго торговались, но в конце 2019 года «Газпром» все же подписал с «Нафтогазом» новые пятилетние соглашения. Российской компании пришлось согласиться на двухпроцентное подорожание транспортировки. В итоге общая сумма по контракту может превысить семь миллиардов долларов.

«Три миллиарда долларов получил от «Газпрома» за выигранный [в Стокгольмском арбитраже] суд. Он сам не инициирует и практически прекратил собственное вмешательство в религиозные дела. Теперь у нас гораздо меньше атакуют храмы Московского патриархата», — добавил политолог.

Президент сумел удержать финансовую стабильность в стране, гривна сохранила свою позицию. Кроме того, он фактически разрешил деятельность нескольких критикующих его телеканалов. При Порошенко, подчеркнул Погребинский, такого не было. Нельзя сказать, что сейчас на Украине действует свобода слова, но при Зеленском стало значительно свободнее, чем при бывшем главе страны.

Обещания и доверие

Из пунктов предвыборной программы, отметил Погребинский, Зеленский пока выполнил лишь одно обещание — снял неприкосновенность с депутатов и содействовал принятию законопроекта об импичменте президента. Все остальные ключевые обещания не выполнены.

«Мира никакого нет. В этом направлении все движется в русле политики Порошенко. И так инерционно, в безинициативном режиме. Ясно, что продолжается деиндустриализация страны. Преклонение перед пожеланиями, за редчайшими исключениями, G7, прежде всего, США. Утрачивается субъектность Украины. Мы фактически под внешним управлением. Я иногда использую термин, что у нас „колониальная администрация“», — уточнил политолог.

С Зеленским на Украине сложился парадоксальный эффект, когда президент сочетает два образа. С одной стороны — это телевизионный опытный актер, который рассказывает о том хорошем, что он делает, как заботится обо всем и так далее. Для некомпетентных людей, для большинства обывателей, этого достаточно. Поэтому более 40% граждан, сказал Погребинский, доверяют главе государства. То есть если бы сейчас на Украине снова прошли бы президентские выборы, никаких прямых конкурентов у Зеленского бы не было.

«Другой образ — это лидер страны, который отвечает за все, что в ней происходит. И здесь, что ни спросят, все провалено. 60–70% это провал, провал, провал… Тем не менее в целом позитивное отношение к нему на уровне 40–45% населения сохраняется. На этом сказываются позитивные изменения и киношный образ», — пояснил Погребинский.

Отношения с Россией

Зеленский ничего не сделал для улучшения российско-украинских отношений, подчеркнул политолог. Но никаких позитивных подвижек в этом направлении быть и не могло. И пока, уверен эксперт, никаких шансов на то, что в ближайшие годы отношения потеплеют, тоже не будет.

«Никакая украинская власть не сможет сказать: „Ну ладно, Крым ушел, и ладно“. Хотя она понимает, что он ушел, и может про себя даже и думает: „Ну, ладно“. Но публично это сказать не может. Для радикального улучшения отношений нужно 10–20 лет», — сказал эксперт.

Если сравнивать отношения между странами при Порошенко и при Зеленском, то отношения незначительно, но потеплели. Об этом говорит хотя бы то, что Владимир Путин общается с действующим главой Украины по телефону. В то время как на звонки его предшественника российский лидер не отвечал. Хотя до ощутимой нормализации и хотя бы обмена послами еще далеко, считает украинский политолог Алексей Якубин.

«На сегодняшней пресс-конференции, посвященной году [президентства], Зеленский несколько раз подчеркнул, что надо говорить с Россией, что он общается с Владимиром Путиным. Он инициировал и восстановил прямой диалог между двумя президентами», — добавил Якубин.

До нормализации отношений далеко, но контакт на высшем уровне уже налажен. Уменьшение эскалации отношений заметно даже по риторике Зеленского, который, в отличие от Порошенко, осторожно высказывается о России во время официальных мероприятий.