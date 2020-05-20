Зеленский признался, что ему мало одного президентского срока

Владимиру Зеленскому не хватит одного президентского срока, чтобы исполнить все обещания. Об этом лидер Украины заявил сам — на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня его инаугурации.

«Честно — не хватит», — ответил Зеленский на вопрос журналистов, будет ли достаточно пяти лет на президентском посту. Он сказал, что вернется к этому вопросу, когда придет время и при условии, что его поддержит украинский народ.

Это первое заявление Владимира Зеленского о втором президентском сроке.

Пресс-конференция транслируется в социальной сети Fасеbook на странице президента Украины. Мероприятие проходит не в привычном в последнее время онлайн-формате, а с большим количеством приглашенных журналистов. В этом году ее решили организовать на отрытой местности — прямо на лужайке перед Мариинским дворцом в Киеве.