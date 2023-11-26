Мир 26 ноября 2023, 21:28 Главкома ВСУ призвали в Киеве отправить в отставку Депутат Рады Безуглая призвала отправить Залужного в отставку РИА «Новости»

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Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку. Она написала в социальных сетях, что он так и не представил план боевых действий на следующий год. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц», — подчеркнула политик.

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По ее словам, военное руководство только и предлагало, что больше людей в армию забирать. При этом ни слова не прозвучало об изменении самой армейской системы.

Ранее украинский волонтер признал усталость населения от конфликта с Россией. До этого газета The Washington Post написала, что здесь внутри общества нарастает раскол на фоне неудач в зоне боевых действий и разгорающейся политической борьбы в высших эшелонах власти. Западные аналитики также сообщали о вероятном конфликте между главнокомандующим ВСУ и президентом Владимиром Зеленским.