Мир 07 декабря 2023, 17:14 Умеров критиковал Залужного во время визита в США Депутат Гончаренко: министр обороны Умеров критиковал Залужного в Вашингтоне Википедия

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон подверг критике главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко. По его словам, речь, в частности, шла о провале контрнаступления украинской армии.

«Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил о контрнаступлении и статье в The Economist», — написал Гончаренко.

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При этом политик не уточнил, откуда у него появилась эта информация.

Украинское издание Klymenko Time обратило внимание на реакцию на эти данные со стороны экс-депутата Рады Игоря Мосейчука. По его мнению, действия Умерова можно приравнять к диверсии.

«Он должен пойти в отставку, чем быстрее, тем лучше», — выразил уверенность Мосейчук.

Ранее «Украинская правда» сообщала о том, что в офисе президента республики Владимира Зеленского рассматривали возможность отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

По информации источника издания, соратники Зеленского боятся скандала после увольнения высокопоставленного военного и значительного роста его политического влияния. Это стало фактором, из-за которого часть офиса президента Украины не поддержала идею с увольнением главкома.