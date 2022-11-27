Важное 27 ноября 2022, 14:21 Прощание с главой МИД Белоруссии пройдет в Центральном доме офицеров в Минске БелТА: церемонию прощания с Макеем проведут в Минске, в Центральном доме офицеров РИА «Новости»

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Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пройдет в Центральном доме офицеров в Минске. Об этом сообщило БелТА. Дату и время правительство республики объявит позже.

В пресс-службе Совета министров республики заявили, что премьер-министр страны ранее подписал распоряжение о создании комиссии по организации похорон Макея. В ее состав вошли представители ряда ведомств.

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Горисполкому Минска в частности поручили организовать погребение главы МИД на Восточном кладбище Минска. За проведение церемонии прощания в Центральном доме офицеров отвечает Минобороны страны.

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Макей скончался 26 ноября. Ему было 64 года. Причины смерти пока неизвестны. В МИД России ранее выразили глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной министра иностранных дел Белоруссии.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили большой вклад Макея в развитие отношения России и республики, его высокие профессиональные качества.