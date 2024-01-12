Мир 12 января 2024, 13:26 Пропавшую в Турции российскую туристку нашли убитой Mash: пропавшую в Турции россиянку нашли мертвой

Читать 360tv в

Российскую туристку, которая пропала в Турции в первых числах января, нашли мертвой — предположительно, ее убили. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, тело обнаружили 12 января. По предварительной версии, 40-летнюю туристку похитили с цель получения выкупа. Других подробностей, как и официальных данных, пока нет.

Россиянка приехала на курорт в районе Кемера в канун Нового года и должна была вернуться домой 8 января. Однако она ушла в горы одна, не вернулась и больше не выходила ни с кем на связь. Вещи, документы, лекарства женщины остались в отеле.

Подруга пропавшей рассказала, что в начале поездки туристка регулярно общалась с ней и родными. Девушка записала видеообращение — она попросила туристов сообщить, если им известно местонахождение пропавшей.

К поискам подключились правоохранители и волонтеры. Накануне у подножья горы Чалыш нашли телефон туристки. После этого поиски в том районе усилили.