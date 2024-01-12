12 января 2024, 13:26
Пропавшую в Турции российскую туристку нашли убитой
Mash: пропавшую в Турции россиянку нашли мертвой
Российскую туристку, которая пропала в Турции в первых числах января, нашли мертвой — предположительно, ее убили. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, тело обнаружили 12 января. По предварительной версии, 40-летнюю туристку похитили с цель получения выкупа. Других подробностей, как и официальных данных, пока нет.
Россиянка приехала на курорт в районе Кемера в канун Нового года и должна была вернуться домой 8 января. Однако она ушла в горы одна, не вернулась и больше не выходила ни с кем на связь. Вещи, документы, лекарства женщины остались в отеле.
Подруга пропавшей рассказала, что в начале поездки туристка регулярно общалась с ней и родными. Девушка записала видеообращение — она попросила туристов сообщить, если им известно местонахождение пропавшей.
К поискам подключились правоохранители и волонтеры. Накануне у подножья горы Чалыш нашли телефон туристки. После этого поиски в том районе усилили.
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