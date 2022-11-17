Мир 17 ноября 2022, 23:16 Прокуратуру Нидерландов удовлетворил приговор фигурантам дела о крушении рейса MH17 Прокуратура Нидерландов сочла удовлетворительным приговор фигурантам дела о крушении MH17 Pxhere

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Прокуратуру Нидерландов удовлетворил приговор суда Гааги трем фигурантам дела о крушении Boeing-777 рейса MH17 в ДНР в 2014 году. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк, сообщило РИА «Новости».

Она заявила, что совместная следственная группа объявит результаты дальнейшего расследования по делу MH17 примерно весной 2023 года.

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По решению Гаагского суда, ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили Boeing-777, якобы привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Суд признал бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных — Сергея Дубинского и Леонид Харченко — виновными в крушении рейса MH17.

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Согласно версии следствия, они и еще один фигурант Олег Пулатов могли участвовать в доставке ЗРК на территорию республики. По данным агентства, трое обвиняемых не появились на заседании, поэтому их заочно приговорили к пожизненному заключению. При этом Олега Пулатова признали невиновным.

Малайзийский Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, суд Гааги признал всех погибшими. Киевские власти сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев. Однако те сообщили, что не имеют средств, позволяющих сбить самолет на такой высоте.

Украина не предоставила данные со своих радаров, а Соединенные Штаты не передали следствию снимки со спутников, на которых якобы виден момент запуска ракеты.