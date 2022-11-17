Мир 17 ноября 2022, 22:32 Результаты дальнейшего расследования по делу MH17 объявят в 2023 году Прокуратура Нидерландов: следствие обнародует результаты по делу MH17 весной 2023 года Pxhere

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Совместная следственная группа обнародует дальнейшие результаты расследования по делу MH17 приблизительно весной 2023 года. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

«Совместная следственная группа (ССГ) объявит результаты дальнейшего расследования по делу MH17 ориентировочно весной 2023 года», — отметила она.

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17 ноября суд Гааги признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в крушении самолета рейса MH17. По данным агентства, фигурантов дела заочно приговорили к пожизненному заключению. Также суд признал погибшими всех 298 находившихся на борту человек.

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При этом суд не признал виновным четвертого обвиняемого — россиянина Олега Пулатова. По данным ТАСС, его интересы в суде представляли два адвоката из Голландии.

Также суд сообщил, что Boeing-777 потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Его якобы привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно.