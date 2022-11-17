Мир 17 ноября 2022, 17:55 Суд Гааги постановил, что в 2014 году упавший в ДНР Boeing-777 сбили ударом из «Бука» РИА «Новости»

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ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили выполнявший рейс MH17 самолет, привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Такое решение огласил суд Гааги после длительного изучения материалов дела. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing-777 потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК „Бук“ с поля под поселком Первомайский», — заключил судья Хендрик Стейнхейс.

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Также он признал гибель всех находившиеся на борту 298 человек.

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При этом суд не смог определить лицо или группу людей, по распоряжению которых по самолету была выпущена ракета. в 2019 году по подозрению в причастности к произошедшему задержали четырех человек. По версии следствия, они могли участвовать в доставке ЗРК на территорию республики.

Среди подозреваемых был экс-глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По решению суда от 17 ноября 2022 года трое из них были признаны виновными. В состав группы совершивших преступление людей не включили Пулатова. По данным ТАСС, его интересы в суде представляли два адвоката из Голландии.