Тесты на коронавирус в России уже есть везде

Во всех регионах России уже есть тест-системы, выявляющие 2019-nCoV. Диагностическими системами оснащены все центры эпидемиологии Роспотребнадзора. В лабораторию Новосибирска отправляют только те образцы, которые требуют дополнительной проверки.

Об этом РИА «Новостям» сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Тест-системы на коронавирус в России есть уже везде, в ГНЦ „Вектор“ в Новосибирске направляют только те образцы, что вызывают сомнения», — заявил он.

Ранее московские врачи смогли вылечить от коронавирусной инфекции еще четырех пациентов. Теперь в России насчитывается девять вылечившихся от COVID-19. Сейчас в Росии зафиксировано 199 случает заражения.