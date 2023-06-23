Мир 23 июня 2023, 09:07 Производство Bayraktar на Украине начнется в 2025 году Глава Baykar Байрактар: производство БПЛА на Украине начнется в 2025 году Википедия

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Производство ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине начнется в 2025 году. Об этом газете Yeni Akit сообщил глава компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на дочернем украинском предприятии Baykar идут полностью по плану. Открытие производства запланировано на 2025 год», — сказал он.

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Ранее предприниматель уточнил, что на Украине Baykar начнет производить необходимое программное обеспечение, а также электронные компоненты и корпус беспилотников.

Сенатор Сергей Цеков заявлял, что Россия не позволит Украине завершить строительство завода по изготовлению турецких беспилотников. Он подчеркнул, что ударные БПЛА направят против российских военнослужащих, поэтому допустить открытие производства нельзя.

Байрактар уточнял, что обновленные беспилотники оснастят ракетами системы «воздух-земля», что сделает их эффективными в борьбе не только против наземных целей и дронов, но и крупных самолетов.