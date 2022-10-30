30 октября 2022, 18:19
Беспилотники Bayraktar оснастят ракетами «воздух — воздух»
Sabah: компания Baykar оснастит дроны Bayraktar TB2 ракетами «воздух — воздух»
Турецкая компания Baykar оснастит ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı ракетами системы «воздух — воздух». Об этом изданию Sabah сообщил генеральный директор производителя Халук Байрактар.
«Уже проводим соответствующие испытания. В скором времени оснастим их ракетами такого типа», — рассказал он.
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По словам главы компании, беспилотники будут эффективны не только в бою с дронами и наземными целями, но и против крупных самолетов.
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Генеральный менеджер производителя оружия Roketsan Мурат Икинчи добавил, что корпорации подписали соглашение по интеграции зенитной ракеты Sungur для борьбы с БПЛА противника.
«Sungur — это проверенный боеприпас, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его с турецких беспилотных летательных аппаратов в качестве ракеты класса „воздух — воздух“ изменит правила игры», — заявил Икинчи.
Начальник расчета зенитно-ракетного комплекса «Тор» отмечал, что система способна надежно сбивать беспилотники Bayraktar TB2, которые являются одной из самых простых аэродинамических целей, в зоне спецоперации.
Турция
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