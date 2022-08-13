Цеков заявил, что Украина не сможет построить завод по производству БПЛА

Украина не сможет завершить строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar на своей территории, заявил сенатор Сергей Цеков. Его процитировала «Лента.ру».

« Как можно построить с учетом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами? Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого», — высказался политик.

По его словам, российские военнослужащие уничтожают военные объекты на территории Украины. Информация о начале строительства завода появилась 12 августа.

Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар рассказал о «долгосрочных планах по проектам» с Украиной. Как утверждает турецкий предприниматель, на этом предприятии будут изготавливать все составляющие системы — корпус, электронную «начинку», а также заниматься разработкой необходимого программного обеспечения.

В июле Рада Украины сообщила о планах продавать вышиванки с изображением турецких дронов. В парламенте считают их «оберегом» страны.