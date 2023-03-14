Важное 14 марта 2023, 10:55 Прогресса в расследовании диверсии на «Северных потоках» не произошло — МИД Замглавы МИД Грушко: никакого прогресса в расследовании подрывов СП нет РИА «Новости»

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Россия по-прежнему настаивает на участии в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Прогресса в выяснении обстоятельств диверсии не достигли, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Никакого прогресса в расследовании подрывов „Северных потоков“ нет», — сказал он.

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Замминистра добавил, что российская сторона не отказалась от требования допустить ее к проведению расследования. Она заинтересована в достижении ясности всех обстоятельств диверсии, которая произошла на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» прошлой осенью.

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Такую позицию озвучил ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев. Россия, по его словам, настаивает на проведении объективного расследования со своим участием и приглашением других заинтересованных стран. Он объяснил появление версии о причастности к подрыву некой проукраинской группировки попыткой отвлечь внимание от истинных заказчиков.