Мир 13 марта 2023, 11:11 Патрушев объяснил цель вбросов об утечке из расследования ЧП на «Северных потоках» Патрушев: вброс об утечке из расследования по «Северным потокам» призван запутать след РИА «Новости»

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Вбросы о мнимой утечке данных из расследования по диверсиям на «Северных потоках» делаются с целью запутать следы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника «Аргументы и факты». Он напомнил, что ряд СМИ ранее распространил информацию, что к случившемуся якобы причастна группа украинских террористов.

«Ситуацию призван запутать и вброс мнимой утечки данных, опубликованных без каких-либо ссылок на реальный источник», — подчеркнул Патрушев.

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По его словам, провластные западные СМИ при этом пытаются покрывать истинных заказчиков преступления, поэтому по указке свыше назначили виновными некую группу террористов с Украины.

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При этом журналисты только лишний раз указали на террористический характер киевского режима, добавил секретарь Совбеза.

«Авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет», — заметил он.

Патрушев добавил, что пока России доподлинно не известно, кто является автором и исполнителем диверсий на магистральных экспортных газопроводах.