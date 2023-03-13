Власть 13 марта 2023, 11:11 Россия настаивает на участии в следствии по «Северным потокам» — Патрушев Секретарь Совбеза Патрушев: Россия настаивает на объективном расследовании подрывов СП РИА «Новости»

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Россия настаивает, что по взрывам на «Северных потоках» нужно провести объективное международное расследование. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев еженедельнику «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что звучащие сейчас со стороны Запада односторонние версии ничего не объясняют.

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«Подчеркну: любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия», — отметил он.

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По словам Патрушева, власти РФ настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других стран.

Ранее немецкий эксперт, научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек рассказал, кто на самом деле мог взорвать «Северные потоки». По его мнению, планирование такого масштабного теракта требует очень много времени, особых навыков и серьезных финансовых вложений.