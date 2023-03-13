13 марта 2023, 11:11
Россия настаивает на участии в следствии по «Северным потокам» — Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: Россия настаивает на объективном расследовании подрывов СП
Россия настаивает, что по взрывам на «Северных потоках» нужно провести объективное международное расследование. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев еженедельнику «Аргументы и факты».
Он подчеркнул, что звучащие сейчас со стороны Запада односторонние версии ничего не объясняют.
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«Подчеркну: любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия», — отметил он.
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По словам Патрушева, власти РФ настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других стран.
Ранее немецкий эксперт, научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек рассказал, кто на самом деле мог взорвать «Северные потоки». По его мнению, планирование такого масштабного теракта требует очень много времени, особых навыков и серьезных финансовых вложений.
Газопровод Северный поток — 2
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