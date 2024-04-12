12 апреля 2024, 10:23
Прогремел взрыв на криворожском Южном горно-обогатительном комбинате
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по горному комбинату в Кривом Роге
Российские войска нанесли удар по производственным объектам в Днепропетровской области. Мощный взрыв прогремел в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.
«Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров», — сказал он.
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Удары нанесли ночью, уточнил подпольщик. Сергей Лебедев сообщил, что предприятие находилось на окраине Кривого Рога, и после прилетов в городе начались проблемы с электроснабжением.
В Кривом Роге пострадал также Северный горно-обогатительный комбинат бизнесмена Рината Ахметова. Сергей Лебедев сообщил, что повредили заводскую подстанцию. В Криворожском районе поразили объект энергетики и спровоцировали пожар.
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