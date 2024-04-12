Мир 12 апреля 2024, 09:31 Пожар на объекте энергетики произошел в Днепропетровской области Силы обороны юга ВСУ: в Днепропетровской области загорелся объект энергетики

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На одном из объектов энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области ночью в пятницу произошел пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу сил обороны юга ВСУ.

«На объекте энергетики начался пожар после падения обломков сбитого беспилотника в Криворожском районе. Распространение огня удалось локализовать, пожарные на месте продолжают работу», — заявили в пресс-службе.

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О каком конкретно объекте инфраструктуры идет речь, в силах обороны юга Украины не уточнили.

В ночь на пятницу сильные взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне сирены воздушной тревоги в ряде регионах страны. Всего сигнал срабатывал в шести областях: Черновицкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой.

Кроме того, местные СМИ заявляли о взрывах в Днепропетровской области.