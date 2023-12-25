Мир 25 декабря 2023, 12:48 Профессор ВШЭ пояснила, почему протесты в Сербии «сдуются естественным путем» Bfm.ru: протесты оппозиции Сербии переросли в беспорядки IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Протесты в Сербии спровоцировали выборы в парламент Белграда. Но эти беспорядки «сдуются» естественным путем после новогодних праздников. Об этом заявила профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. Ее процитировал сайт Bfm.ru.

Она пояснила, что ровно неделю назад в Сербии прошли голосования на разных уровнях. Но протесты начались из-за результатов выборов в скупщину — парламент Белграда. Дело в том, что оппозиция и правящая коалиция получили примерно одинаковое количество голосов. При этом большинство в парламенте не может сформироваться. Для этого сторонам не хватает голосов коалиционных партнеров, с кем они могут объединиться.

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Поэтому, по словам эксперта, оппозиция пытается добиться того, чтобы президент Сербии Александр Вучич согласился устроить вторые выборы. Для этого необходимо, чтобы больше людей приняли участие в голосовании. И для оппозиции важно, чтобы это большинство выбрало их. При этом для стимулирования людей и убеждения Вучича у протестующих есть всего четыре дня. Уже в пятницу, 29 декабря, все отправятся встречать Новый год.

«Потом в Сербии уйдут в празднование православного Рождества, и эта протестная сила сдуется естественным путем», — пояснила Энтина.

Происходящее сегодня в Белграде — способ оппозиции нагнетать ситуацию, чтобы создать соответствующую атмосферу у белградцев, заключила она.