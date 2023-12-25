Мир 25 декабря 2023, 09:06 Вучич назвал беспорядки в Белграде попыткой лишить Сербию суверенитета Вучич: попытка штурма администрации Белграда стала атакой на суверенитет Сербии

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Протесты в Белграде являлись попыткой лишить Сербию суверенитета и независимости. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время экстренного обращения к нации, сообщил телеканал Pink TV.

Он отметил, что беспорядки готовили не только на территории Сербии, но и из-за рубежа — протесты стали продуктом «серьезных геополитических обстоятельств». Вучич также пообещал, что Сербия сможет отстоять свою самостоятельность, несмотря на действия недоброжелателей.

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«Сохраним свободу Сербии, потому что это величайшая ценность, сохраним самостоятельность, независимость и суверенитет нашей страны», — указал сербский лидер.

Ранее Вучич рассказал, что в ходе беспорядков полиция задержала более 35 человек. Протестующие во время попытки штурма администрации Белграда атаковали правоохранителей, двое из которых пострадали.

Президент Сербии подчеркнул, что власти будут реагировать на ситуацию, основываясь на законах и конституции страны. Он добавил, что полиция продолжает розыск лиц, причастных к беспорядкам.