Проезд военной техники в ближайшую к Тайваню провинцию Фуцзянь сняли на видео

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал жесткую реакцию властей Китая. В соседней с островом провинции Фуцзянь начались военные учения. На побережье свозят дополнительную военную технику. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

По данным местных СМИ, власти провинции объявили об отмене всех рейсов. На несколько дней прекратились поставки всех видов топлива в города Фуцзяня. В небе над проливом появились истребители.

Вероятный визит на Тайвань Нэнси Пелоси совершит в рамках своего турне по странам Южной Азии. Специальный борт, на котором, как предполагается, находится американский политик, сегодня вылетел из Куала-Лумпура и отправился в сторону Филиппин и Тайваня.

«360» ведет прямую трансляцию с основными событиями возможного визита Пелоси на Тайвань.