Проект закона о признании независимости Косова внесли в украинскую Раду

Законопроект о признании независимости Косова внесли на рассмотрение в Верховную раду Украины. Автором законопроекта стал депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Источник фото: телеканал «360»

В своем Telegram-канале он напомнил, что Международный суд ООН еще в 2010 году признал, что право на государственный суверенитет Косова не нарушает международное законодательство.

«Не зря 22 из 27 стран — членов Евросоюза, к которому мы так стремимся, уже признали Косово. Также Косово признали США, Канада и Великобритания», — написал Гончаренко.

Депутат призвал коллег признать независимость Косова и оказать региону поддержку. Отдельно он отметил, что ситуация с Луганской и Донецкой народными республиками якобы отличается от ситуации с Сербией и Косовом.

В конце минувшей неделе отношения между Белградом и Приштиной вышли на новый виток противостояния. Причиной стало решение властей частично признанного региона запретить автомобилям с сербскими номерами въезжать на свою территорию с 1 августа. Такое заявление привело к волнениям в местах проживания сербов. Участник акции выстроили на дорогах баррикады.

После вмешательства президента Сербии Александра Вучича конфликт удалось сгладить. Глава республики отметил, что если власти Косова не прекратят гонения и издевательства над сербским населением, то страна не останется в стороне. В результате власти Косова перенесли введение ограничений для транспорта на 1 сентября.