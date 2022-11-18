Эксклюзив 18 ноября 2022, 15:55 «Продемонстрировать прогресс». Пуски ракет КНДР назвали результатом многолетних разработок Аналитик Колчин: пуском ракет КНДР показала позицию против усиления стран НАТО в Азии YouTube

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Военные из Северной Кореи запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Снаряд упал в пределах морской исключительной экономической зоны Японии. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал «360», что так северокорейские власти продемонстрировали миру результат многолетних разработок в оборонной сфере.

Эксперт напомнил, что Северная Корея уже много лет ведет разработки в сфере баллистического ракетостроения и ядерного вооружения.

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«Испытание призвано продемонстрировать тот прогресс, который КНДР достигла за последние годы и утвердить субъектность в своем регионе», — рассказал Колчин. Он обратил внимание, что в течение последних пяти лет ни один конфликт в азиатском регионе не обошелся без дипломатического участия страны.

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«По своей дипломатической позиции КНДР выступает против усиления Японии, США и сателлитов НАТО в азиатском регионе, поддерживает дружеские отношения как с КНР, так и с Россией», — отметил собеседник «360».

По словам Колчина, КНДР продемонстрировала оружие, которым не обладают Япония и Корея — страны-сателлиты США. Эксперт заявил, что эти государства не обладают необходимым вооружением и системами обеспечения национальной обороны. В этом вопросе они могут рассчитывать лишь на поддержку американских властей, добавил он.

На ракетный пуск со стороны отреагировали в Китае, сообщило РИА ФАН. По данным издания, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявил о необходимости поддержания мира на Корейском полуострове.

Россия встревожена обстановкой в регионе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он предположил, что власти США «испытывают терпение» северокорейского руководства.