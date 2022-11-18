Мир 18 ноября 2022, 05:52 Северная Корея запустила межконтинентальную ракету Межконтинентальная ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии YouTube

Читать 360tv в

Северокорейские власти запустили межконтинентальную баллистическую ракету, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида,

«Северная Корея запустила баллистическую ракету. Предполагается, что она упала в пределах исключительной экономической зоны нашей страны к западу от Хоккайдо», — сказал он журналистам.

Реклама

Японские власти попросили экипажи судов не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Реклама

Накануне КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря. При этом Сеул выступает против испытаний соседнего государства. Правительство Южной Кореи полагает, что ядерная программа Пхеньяна дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове.

Однако Северная Корея называет действия США в регионе причиной своей активности. Американские военные принимали участие в учениях с Южной Кореей. При этом Пхеньян с 2006 года находится под санкциями из-за отказа от ядерной программы. В ООН создан отдельный комитет, контролирующий ограничения.