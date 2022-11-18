Мир 18 ноября 2022, 10:54 МИД России уличил США в игре на нервах властей КНДР Замглавы МИД Рябков заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию РИА «Новости»

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Ситуация вокруг Корейского полуострова тревожит Россию. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

«США и их союзники в этом регионе — в последнее время это особенно заметно — предпочитают иной путь, как будто испытывают терпение Пхеньяна», — заявил Рябков.

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Также он отметил, что в России берут во внимание тот факт, что прежние форматы по обеспечению безопасности Корейского полуострова были свернуты по решению из США. По его словам, подобные процессы наблюдаются и в других сферах.

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«Но это не значит, что контакты отсутствуют полностью», — сказал Рябков.

Он заявил, что обсуждение подобных вопросов планируют возобновить в ближайшее время. По его словам, эта тему поднимут на нью-йоркской площадке.

Утром 8 ноября стало известно, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР к западу от Хоккайдо упала в исключительной экономической зоне Японии.