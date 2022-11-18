18 ноября 2022, 10:54
МИД России уличил США в игре на нервах властей КНДР
Замглавы МИД Рябков заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию
Ситуация вокруг Корейского полуострова тревожит Россию. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщил ТАСС.
«США и их союзники в этом регионе — в последнее время это особенно заметно — предпочитают иной путь, как будто испытывают терпение Пхеньяна», — заявил Рябков.
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Также он отметил, что в России берут во внимание тот факт, что прежние форматы по обеспечению безопасности Корейского полуострова были свернуты по решению из США. По его словам, подобные процессы наблюдаются и в других сферах.
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«Но это не значит, что контакты отсутствуют полностью», — сказал Рябков.
Он заявил, что обсуждение подобных вопросов планируют возобновить в ближайшее время. По его словам, эта тему поднимут на нью-йоркской площадке.
Утром 8 ноября стало известно, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР к западу от Хоккайдо упала в исключительной экономической зоне Японии.
США
КНДР
МИД РФ
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