Мир 06 декабря 2022, 00:09 Пробка из танкеров возникла в водах Турции после введения потолка цен на нефть FT: в Турции после введения потолка цен на нефть из РФ образовалась пробка из танкеров

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Затор танкеров зафиксировали в понедельник 5 декабря в территориальных водах Турции. Это произошло после того, как в ряде стран вступило в силу ограничение цен на российскую нефть, сообщила газета Financial Times.

По данным британских журналистов, затор образовался в связи с тем, что Турция начала требовать дополнительные подтверждения страховки танкеров. Сейчас разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ждут 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и стоял в очереди в течении шести дней.

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Министерство транспорта и инфраструктуры Турции пока официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации не давало.

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Санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря. Евросоюз больше не будет принимать морские нефтяные перевозки из РФ. Страны «Большой семерки», ЕС и Австралия ввели потолок цен на сырье в 60 долларов за баррель. Лимит цен для нефтепродуктов установят позже, он начнет действовать с 5 февраля.

Еврокомиссия заявила, что потолок цен на нефть будет регулируемым. Странам предоставили возможность самим менять его внутренними распоряжениями.