Мир 03 декабря 2022, 19:43 Потолок цен на российскую нефть страны смогут регулировать по своему усмотрению ТАСС: потолок цен на нефть из России будет регулируемым

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В Еврокомиссии заявили, что лимит цен на нефть и нефтепродукты из РФ можно будет регулировать. Об этом сообщил ТАСС.

«Все желающие страны сделают это через свои государственные юридические процедуры», — сказали представители ЕК.

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Ранее стало известно, что страны G7 и Австралия вслед за ЕС договорились установить потолок цен в 60 долларов за баррель российской нефти. Решение вступит в силу 5 декабря. А по вопросам нефтепродуктов соберут отдельную встречу. Предположительно, на них лимит начнет действовать с февраля.

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Соглашение прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть. Он пообещал сообщить, каким образом будет организована дальнейшая работа после тщательного анализа ситуации.

Financial Times написал, что Россия подготовилась и «незаметно накопила флот из более чем 100 устаревающих танкеров», чтобы перевозить нефть в обход санкций.