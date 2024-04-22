Мир 22 апреля 2024, 00:46 «Пробили огромную дыру». На Западе рассказали, что произошло в зоне спецоперации Меркурис: российские войска пробили дыру в обороне ВСУ в центральном Донбассе Freepik

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Российские бойцы прорвали украинскую оборону в центральной части Донбасса. Об этом сообщил эксперт из Британии Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте — в центральном Донбассе», — сказал он.

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Эксперт отметил, что сейчас ВС России занимают более сильные позиции. Они продвигаются вперед на всех направлениях. Теоретически, российские войска могут даже дойти до Днепра.

«Это действительно большой прорыв», — подметил Меркурис.

Ранее в американской газете Military Watch Magazine написали, что войска России захватили у ВСУ самый мощный вариант танка Leopard 2. Это доказала видеозапись, опубликованная Минобороны страны.

Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, деньги, выделенные США Украине, не помогут ВСУ победить в конфликте. Новая помощь только усугубит ситуацию.