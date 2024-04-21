Мир 21 апреля 2024, 23:49 В США признали, что России удалось захватить самый мощный вариант Leopard 2 MWM: России удалось захватить на Украине самый мощный вариант Leopard 2 Alexander Welscher/dpa / Global Look Press

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Опубликованные кадры из зоны СВО подтвердили, что российские войска смогли захватить у ВСУ самый мощный вариант танка Leopard 2. Об этом написала американская газета Military Watch Magazine.

«Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками», — написали авторы материала.

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По информации издания, Leopard 2A6 является самым мощным танком из серии предоставленных Украине немецких танков. Среди европейских его превосходит только танк Leopard 2A7, поступивший на вооружение в конце 2010- годов, отметили в статье.

В 2023 году танки Leopard 2A6 стали одними из первых западных машин, уничтоженных в зоне спецоперации. Танки не оправдали ожидания западных союзников.

Ранее стало известно, что бойцы группировки «Центр» захватили танк Leopard 2A6. Чтобы сдвинуть его с места, бойцам пришлось «разрывать гусеницы подрывом», рассказал Владимир Соловьев, опубликовавший видео в своем Telegram-канале.